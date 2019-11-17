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В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

17 ноября, 20:21

Предварительные итоги выборов, как ожидается, будут озвучены поздно вечером в воскресенье

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси завершилось в 20:00.

По данным Центризбиркома республики, по состоянию на 18.00, явка избирателей составила 70,72%.

Предварительные итоги выборов, как ожидается, будут озвучены поздно вечером в воскресенье.

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17 ноября – основной день голосования по выборам депутатов нижней палаты белорусского парламента

В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента, в выборах участвуют 513 кандидатов.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

В ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовал 35,77% избирателей.

Напомним, что предыдущие выборы в Палату представителей Беларуси проходили в 2016 году. Тогда в парламент удалось попасть двум оппозиционеркам: представительнице Объединенной гражданской партии Анне Канопацкой и заместителю главы "Общества белорусского языка" Елене Анисим.

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Беларусь итоги голосование явка парламентские выборы

Источник: Интерфакс-Украина

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