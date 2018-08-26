В Бельгии расстреляли полицейского: преступники могли быть связаны с терроризмом

Сегодня, 11:19

Неизвестные открылы огонь из своей машины, после чего скрылись

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Бельгии в ночь на воскресенье, 26 августа, неизвестные расстреляли полицейского, когда он совершил попытку проверить подозрительный автомобиль. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

"38-летний офицер полиции был убит на улице Королевы Астрид в городе Спа (на юго-востоке Бельгии – прим. ТАСС) в 02:00 в воскресенье во время проверки подозрительного автомобиля", – сообщила полиция.

Напарник погибшего полицейского сообщил, что как только начальник патруля приблизился к машине, где находились три человека, оттуда открыли огонь, после чего машина скрылась с места преступления.

Полиция начала расследование и ведет розыск подозреваемых. Следователи не рассматривают это нападение как теракт, но не исключают, что преступники могли быть связаны с терроризмом.

Напомним, в центре Харькова произошла стрельба, в результате которой погиб патрульный полицейский. Второго раненного доставили в больницу.

Ранее полицейского расстреляли в Киеве. Убийство произошло в автомобиле Hyundai, нападающий находился позади жертвы.

Также мы сообщали, что подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве задержали. Убийство было совершено предварительно из пистолета марки ТТ.
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Источник:

ТАСС

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