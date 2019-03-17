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В Белграде демонстранты попытались захватить здание телевидения Сербии

Сегодня, 02:01

Вучич выступит с обращением

Фото: AFP
В Белграде демонстранты попытались захватить здание телевидения Сербии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d8a/df2/5c8d8adf24548.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d8a/df2/5c8d8adf24548.jpg Другие страны Вучич выступит с обращением

Манифестанты, собравшиеся в субботу у здания телецентра в Белграде, начали расходиться по домам, акция протеста завершилась.

Один из лидеров протестующих, лидер движения "Двери" Бошко Обрадович призвал манифестантов разойтись и продолжить протест в воскресенье днем у президентского дворца. "Завтра президент Вучич выступит с обращением. Друзья, я думаю, что мы все завтра придем на это обращение и потребуем его отставки. Увидимся завтра в полдень у президентского дворца", — заключил он.

В ходе субботнего протестного шествия несколько десятков манифестантов ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания. В связи с инцидентом Вучич выступит в воскресенье с экстренным обращением к народу.

Массовые протесты в Белграде начались 8 декабря после жестокого избиения 23 ноября людьми в черных рубашках на юге Сербии в городе Крушевац оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии. Политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые травмы. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но были освобождены из-под стражи в связи с недостатком улик.

Вучич осудил этот инцидент, но оппозиция обвиняет его в том, что риторика президента и шельмование критиков и оппозиционеров создали в стране обстановку нетерпимости. Также они утверждают, что к избиению причастна правящая Сербская прогрессивная партия.

Напомним, 29 декабря прошлого года более 25 тысяч демонстрантов прошлись протестным маршем по центру Белграда, протестуя против политики президента Александара Вучича.

Ранее президент Сербии рассказал, чего Балканы ждут от ЕС.

Кроме того, Александар Вучич заявлял о намерениях попросить Россию о поддержке по ситуации в Косово и Метохии.

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Тег Сербия, протесты, телевидение, Вучич

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Источник:

ТАСС

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