Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

В беспорядках в Казахстане пострадали 127 человек

9 февраля, 00:55

В результате поджогов были повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

В результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана пострадали 127 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны в субботу, 8 февраля.

"127 человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. По его словам, в стационарах находятся 37 человек, в том числе девять – в реанимации, 18 готовятся к выписке", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что с помощью санавиации шесть человек госпитализированы в клиники Алматы человек. Сто человек осмотрены и находятся на амбулаторном наблюдении.

Реклама

Позже на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, что в результате поджогов были повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины.

В тренде
Импичмент Трампа провалился, а белорусы больше не хотят в союз с РФ: главные события мира

Силовики утверждают, что причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области Казахстана, в селе Масанчи (на границе с Киргизией) и еще ряде населенных пунктов произошли массовые столкновения, в результате которых погибли восемь человек. При этом десятки пострадали, задержаны 47 человек, у них изъято два охотничьих ружья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Казахстан драка беспорядки пострадавшие столкновения

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фотоFun
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фото
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фотоДругие страны
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусеTravel
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
Эрдоган крикнул
Эрдоган крикнул "Слава Украине!": россияне возмущены "предательством"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...