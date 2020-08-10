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В Бейруте демонстранты попытались поджечь здание парламента

10 августа, 03:26

Елена Вус Елена Вус

В центре города дымовая завеса от пожаров

После мощных взрывов, прогремевших в Бейруте, протестующие продолжают устраивать беспорядки в ходе акций протеста. Так, некоторые активисты пытаются поджечь здание парламента.

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Об этом сообщает Global News.

Протестующие нападают на военные позиции. Силовики же применяют газ и стреляют резиновыми пулями. В центре города дымовая завеса от пожаров.

Между тем ливанская полиция после прибытия дополнительных сил армии уже вытеснила демонстрантов от здания правительства в Бейруте.

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Напомним, что к вечеру демонстрация переросла в столкновения между протестующими и силовиками в районе, где расположен парламент Ливана. Полиция начала применять слезоточивый газ и резиновые пули для разгона манифестантов. Однако позже стало известно, что участники акции протеста ворвались в здания Министерства труда Ливана и Министерства по делам перемещенных лиц.

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Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами несколько лет назад и выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан протесты парламент бейрут взрыв в Бейруте
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