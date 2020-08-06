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В Бейруте объявили чрезвычайное положение, спасатели продолжают разбирать завалы

6 августа, 01:34

Елена Вус Елена Вус

По последним данным, жертвами катастрофы стали 137 человек, около 5000 - пострадали

Правительство Ливана объявило о двухнедельном чрезвычайном положении в столице страны Бейруте, где прогремел мощный взрыв в порту. На время действия чрезвычайного положения контролировать безопасность в городе будет армия.

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Об этом пишет издание Al-Jazeera.

По словам министра информации Манала Абдель Самада, само положение могут продлить на больший срок.

Между тем, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов, поэтому количество жертв будет увеличиваться. По последним данным, жертвами катастрофы стали 137 человек, около 5000 – пострадали.

Местные власти оценивают ущерб, который трагедия нанесла городу, в 3-5 млрд долларов, что составляет почти 2% годового ВВП всего Ливана.

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Кроме того, взрывы нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности города, ведь в результате них пострадали наполненные пшеницей зернохранилища.

Напомним, что причиной взрыва в Бейруте стал пожар на складе, где без каких-либо мер безопасности в течение шести лет хранились 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в производстве удобрений и взрывчатки.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан чрезвычайное положение бейрут взрыв в Бейруте
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