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В Бейруте от мощного взрыва пострадало посольство России

4 августа, 20:16

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Помощь понадобилась сотруднице дипмиссии

Мощный взрыв, который произошел в столице Ливана Бейруте, повредил здание посольства Российской Федерации.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания", — сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

Также пострадала сотрудница, которой оказали медицинскую помощь.

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Как сообщалось, в Бейруте произошло сразу два взрыва. По версии ливанских властей, взрыв произошел на судне с пиротехникой. Пострадали десятки людей. По одной из версий, взрыв мог произойти вследствие авиаудара ВВС Израиля по складу радикального движения "Хезболла". Однако в Израиле категорически отрицают свою причастность к трагедии.

В Сети публикуют кадры масштабных разрушений после взрыва. Неофициально говорят, что погибших и пострадавших могут быть сотни.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Россия Ливан взрыв бейрут

Источник: ТАСС

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