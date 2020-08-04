В Бейруте от мощного взрыва пострадало посольство России

Мощный взрыв, который произошел в столице Ливана Бейруте, повредил здание посольства Российской Федерации.
Об этом сообщает ТАСС.
"Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания", — сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.
Также пострадала сотрудница, которой оказали медицинскую помощь.
Как сообщалось, в Бейруте произошло сразу два взрыва. По версии ливанских властей, взрыв произошел на судне с пиротехникой. Пострадали десятки людей. По одной из версий, взрыв мог произойти вследствие авиаудара ВВС Израиля по складу радикального движения "Хезболла". Однако в Израиле категорически отрицают свою причастность к трагедии.
В Сети публикуют кадры масштабных разрушений после взрыва. Неофициально говорят, что погибших и пострадавших могут быть сотни.
Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте
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