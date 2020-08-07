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В Бейруте снова увеличилось число жертв взрыва в порту

7 августа, 05:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ранее поступила информация о 145 жертвах

Минимум 149 человек погибли, свыше 5 тысяч пострадали в результате мощного взрыва, который произошел 4 августа в морском порту Бейрута. Об этом сообщила ливанская газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.

Ранее поступила информация о 145 жертвах.

Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Власти в связи с инцидентом задержали 16 членов администрации порта, в том числе его директора.

Также мы писали о том, как в Бейруте хоронят жертв взрыва. А в четверг, 6 августа, вечером горожане массово зажигали свечи в память о погибших.

Напомним, что после взрыва в Бейруте демонстранты атаковали силовиков возле парламентского дворца, их разгоняли слезоточивым газом.

Больше об этом вы можете узнать в онлайн-хронике на нашем сайте.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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взрыв жертвы бейрут

Источник: ТАСС

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