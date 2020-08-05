В Бейруте власти готовятся ввести двухнедельное чрезвычайное положение

Высший совет обороны Ливана рекомендует ввести в Бейруте, который объявлен районом стихийного бедствия после мощного взрыва в морском порту, двухнедельное чрезвычайное положение.

Кроме того, вооруженным силам будет поручено взять на себя ответственность за обеспечение безопасности страны, передает AFP.

Видео: Reuters

В свою очередь, импортеры пшеницы опасаются, что взрыв во вторник в порту Бейрута может иметь долгосрочные последствия для нестабильной продовольственной безопасности Ливана. Страна, которая импортирует до 80 процентов своих потребностей в продовольствии, особенно зависит от импортной мягкой пшеницы, из которой делают пшеничные лепешки. Только 16,9 процента поставок пшеницы в Ливане выращивается на местном уровне, что делает крупнейший порт Бейрута важным канатом жизни для страны.

В результате взрыва были повреждены два судна, разгружающие пшеницу, а также портовое оборудование для разгрузки товаров и оборудование внутри силосохранилищ. По предварительным данным, 15 000 тонн пшеницы, хранящейся в бункерах в порту, будут непригодны для потребления после взрыва.

Напомним, 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута прогремел мощный взрыв, который привел к масштабным разрушениям в городе. Очевидцы сразу начали выкладывать видео огромного столпа дыма, который, по словам людей, "на время затмил солнечный свет". Вслед за первым взрывом прозвучал второй. Жертвами стали десятки человек, счет пострадавших идет на тысячи.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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