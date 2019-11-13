В Боливии сенатор объявила себя и. о. президента

Она собирается как можно скорее провести выборы

/ Фото: REUTERS/Henry Romero

Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес взяла на себя обязанности и. о. главы государства и обещала как можно скорее провести новые президентские выборы.

"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", — сказала она.

По ее словам, она собирается "как можно скорее провести выборы". "Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями (членами Высшего избирательного суда — Ред.), отразят желания народа", — добавила она.

В случае отставки президента и вице-президента страну, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов. Если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок передачи власти не прописан в боливийских законах, однако Аньес ранее заявила, что возьмет на себя обязанности и. о. президента, так как она должна занять место председателя верхней палаты после отставки Сальватьерры и ее первого заместителя.

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Как сообщалось, в Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.

Между тем жители Боливии вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку президента.

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