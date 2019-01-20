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В Боливии столкнулись два автобуса: 22 человека погибли

Сегодня, 08:33

Еще 32 человека в результате ДТП получили травмы

Фото: 24.kz.
Фото: 24.kz..
В Боливии столкнулись два автобуса: 22 человека погибли //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/d8d/035/5c3d8d035ac43.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/d8d/035/5c3d8d035ac43.jpg Другие страны Еще 32 человека в результате ДТП получили травмы

В Боливии произошло лобовое столкновения двух автобусов. 22 человека погибли,  сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Жуткое смертельное ДТП произошло на извилистой горной дороге, соединяющей города Оруро и Потоси. По предварительным данным, причиной столкновения автобусов стало превышение скорости водителем одного из них. Также не исключается версия о выезде одного из автобусов на встречную полосу.

Кроме того, в результате аварии еще 32 человека получили травмы различной степени тяжести. Несколько раненых госпитализировали в больницы.  

Напомним, ранее в Китае в районе города Чунцин произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем, в результате чего автобус с пассажирами упал в реку с с 60-метрового моста. Причиной падения автобуса с пассажирами в реку Янцзы на юго-западе Китая стала драка между пассажиркой и водителем.

А возле города Кавала в Греции произошло лобовое столкновение фургона с грузовиком. В результате аварии погибли 11 человек. Водителю грузовика удалось спастись. Пассажиры фургона, который загорелся после столкновения, попали в ловушку и умерли в огне. 

автобус, Боливия, погибшие, пострадавшие

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