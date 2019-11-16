В Боливии в результате кровопролитных столкновений погибли люди

Фото: REUTERS/Henry Romero

В Боливии в результате кровопролитных столкновений между сторонниками свергнутого президента Эво Моралеса и силовиками погибли 6 человек, еще более 100 были ранены и около 200 – арестованы.

Об этом сообщает Deutsche Wellе со ссылкой на боливийские СМИ.

Накануне профсоюз производителей коки организовал марш протеста в городе Сакаба, добиваясь возвращения Моралеса. Протестующие попытались прорваться через полицейский кордон, чтобы пройти к месту сбора участников акции. Насилие исходило как со стороны демонстрантов, так и со стороны военных полицейских.

Правительство временного президента Боливии Жанин Аньес выразило сожаление по поводу жертв и созвало круглый стол с участием представителей всех сторон, который должен состояться в городе Кочабамба 16 ноября.

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Аньес сказала, что Моралес может вернуться в Боливию, но ему придется предстать перед судом.

Тем временем Эво Моралес, который находится в изгнании в Мексике, через Twitter призвал военных и полицию прекратить "убийства", подчеркнув, что боливарианская униформа не должна быть запятнана кровью народа. Ранее он призвал к посредничеству между переходным правительством, гражданским обществом и представителями его партии "Движение к социализму".

Ранее мы сообщали, что минимум десять человек погибло в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. Всего за 24 дня в Боливии пострадали более 500 человек.

Как сообщалось, в Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

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