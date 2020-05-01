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В Боснии арестовали украинца с полной машиной нелегалов

1 мая, 07:27

Станислав Кожемякин

В машине 22-летнего мужчины находились восемь мигрантов из Афганистана и Пакистана

В в Боснии, где раньше арестовали двух украинцев за ограбление банкоматов, правоохранительные органы задержали другого гражданина Украины по подозрению в переправке нелегальных мигрантов.

Как сообщает bljesak.info, сотрудники боснийского Государственного агентства расследований и защиты (SIPA) остановили мужчину на арендованном автомобиле Mercedes Benz GLK близ города Мостар 29 апреля.

При осмотре его автомобиля обнаружили восемь нелегалов – пятерых пакистанцев и троих афганцев.

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Их осмотрели и передали для дальнейшего процедурного разбирательства, а автомобиль изъяли в качестве вещественного доказательства.

"Подозреваемый был доставлен в помещение SIPA и подвергнут уголовному расследованию, после чего в соответствии с положениями Закона об уголовном процессе Боснии и Герцеговины с соответствующим протоколом его дело будет передано прокуратуре Боснии и Герцеговины", – сообщили в SIPA.

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Личные данные задержанного украинца не указываются. Известны лишь его инициалы – Х.Р. и год рождения – 1998.

Напомним, в прошлом ноябре в Хорватии также задержали гражданина Украины, который пытался провезти в ящиках нелегалов.

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Также в ноябре по аналогичным обвинениям украинцы были задержаны в Италии.

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