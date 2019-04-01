В Боснии судят наемника, воевавшего против ВСУ на Донбассе

С июня по сентябрь 2014 года Гаврило Стевич состоял в подразделении сербских боевиков "Йован Шевич"

Гаврило Стевич. Фото: nezavisne.com.

В Боснии судят наемника, воевавшего против ВСУ на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/207/b53/5ca207b539495.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/207/b53/5ca207b539495.jpg 2019-04-01T15:47:18+03:00 Другие страны С июня по сентябрь 2014 года Гаврило Стевич состоял в подразделении сербских боевиков "Йован Шевич"

Гражданин Боснии и Герцеговины Гаврило Стевич стал первым в истории своей страны, которому предъявили обвинения за участие в вооруженных действиях на Донбассе против Вооруженных сил Украины.

Как пишет местный портал Nezavisne, по данным следователей, в июне 2014 года он и еще пятеро человек приехал из Белграда через Москву и Ростов-на-Дону в оккупированный Луганск, где вступили в подразделение боевиков "Йован Шевич".

В составе группировки обвиняемый находился до сентября 2014 года, а позже на была переименована в "Сербский гусарский полк" (Srpski husarski puk).

В свою очередь Стевич, 53-летний писатель из Республики Сербской, отрицает все обвинения, утверждая, что собирал на Донбассе материал для книги о "трагическом конфликте между братскими славянскими народами".

На вопрос о фотографиях с оружием он отвечает, что оно было необходимо ему для самозащиты.

"Я не стрелял, мое оружие – карандаш", – цитируют его СМИ.

Напомним, ранее стало известна личность одной из "звезд" сепаратистских группировок на Донбассе с позывным "Багира" – Даниэль Лазович.

Кроме того, мы писали о суде над 35-летним военным поваром из чешского воздушно-десантного батальона "Хрудим" Эриком Эшту, который участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Также, как мы уже писали, суд немецкого Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева к двух годам и трем месяцам лишения свободы за угрозу государственной безопасности.

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