В Ботсване нашли редчайший синий алмаз

Камень, найденный в Ботсване, получил собственное название

Фото: Reuters

В Ботсване был найден алмаз редкого синего цвета. Его обнаружили работники государственной компании Okavango Diamond Company. Об этом сообщает Hurriyet Daily news.

Найденный самородок имеет массу 20,46 карата и является одним из крупнейших синих алмазов за всю историю. Синие алмазы считаются одними из самых редкостных и дорогих. Один карат ограненного камня может стоить от $150 до $700 тыс.

Камень, найденный в Ботсване, получил собственное название The Okavango Blue, и в его честь создали специальный ролик.

Ранее уникальный алмаз размером с куриное яйцо выставили на обозрение публики в Нью-Йорке. Алмаз – абсолютный рекордсмен. Он – величайший из всех, когда-либо найденных на территории Северной Америки. Удивительный минерал величиной с куриное яйцо. 552 карата, такой вес этого уникального природного алмаза. Размер рекордный. Нашла его осенью прошлого канадская горно-добывающая компания. Редкий минерал был в алмазной шахте, расположенной в 200 километрах от Северного Полярного круга.

Также мы писали, что белый бриллиант чистой воды в форме сердца весом в 92 карата продан на аукционе в Женеве за 14,99 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что в Бельгии открыли музей бриллиантов. В музее – шесть тематических залов. А еще – библиотека, мастерская и две ювелирных магазина. Там посетители покупают украшения уже со знанием дела, потому что в музее их знакомят с тонкостями параметров бриллиантов: их вес, цвет, прозрачность и тип огранки.

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