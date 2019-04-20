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Боевые действия в Ливии: в боях за Триполи погибли 220 человек

Сегодня, 16:15

Среди погибших, по данным ВОЗ, были врачи, женщины и дети

Триполи, Ливия
Триполи, Ливия. Фото: AFP

В Ливии во время боевых действий в районе столицы страны – города Триполи, погибли 220 человек. Среди убитых оказались дети, женщины и медицинские работники. Число раненых уже превысило тысячу человек.

"Число погибших в Триполи составляет теперь 220 человек, 1066 ранены. Среди убитых мирных граждан есть медицинские работники, женщины и дети", – говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

Ранее мы писали о 180 погибших в боях за Триполи. Также сообщалось, что в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.


Мы также писали, что на этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

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Тег Ливия, воз, погибшие, триполи

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