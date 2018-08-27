В Бразилии автобус упал с обрыва: есть погибшие, десятки раненых

ДТП произошло из-за того, что водитель, двигаясь на подъем, не смог переключить передачу

Как минимум четыре человека погибли и еще 40 получили ранения в Бразилии в результате автокатастрофы, которая произошла в понедельник на территории юго-восточного штата Минас-Жерайс. Автобус упал с обрыва на одном из сложных участков дороги.

Инцидент произошел на 66 км автострады BR-146 между городами Серра-ду-Салитри и Крузейру-да-Форталеза. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель, двигаясь на подъем, не смог переключить передачу. В результате автобус начал откатываться вниз по склону и упал с обрыва высотой около 30 метров.

Спасатели, прибывшие на место автокатастрофы, оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в госпитали. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши в смертельное ДТП попал автобус с украинскими туристами. Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.

Напомним, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.