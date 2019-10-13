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В Бразилии бездомный котенок получил работу в офисе адвокатов: забавное видео

13 октября, 03:07

Юристы решили приютить котенка, который постоянно приходил к ним в непогоду

В Бразилии бездомный котенок получил работу в адвокатской конторе – усатого малыша по кличке Лион приютили сотрудники офиса.

По словам юристов, малыш постоянно приходил к ним в непогоду, и они решили предоставить ему постоянное убежище и сделали кота администратором.

Теперь малыш встречает у входа гостей и клиентов, что принесло владельцам компании немалую популярность.

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Напомним, ранее мы писали о том, как голодный пес на видео устроил своей хозяйке истерический дебош. Видео за считанные дни посмотрели 33 тысячи пользователей Instagram, юзеры активно оставляют под записью свои комментарии, отмечая, что псу с таким характером будет сложно угодить.

Кроме этого, в сети пришли в восторг от пса-болельщика. Видео быстро набрало популярность и стони комментариев. Пес породы бордер-колли по кличке Кирк пересматривает собственное победное выступление на американском турнире для собак.

А японский владелец салона красоты для животных Йорико Хамачийо буквально "взорвал" Instagram новыми фото своего клиента. Очередного пса, которого привели к нему в салон он подстриг так, что тот стал похож на большой пушистый шарик. Результат такого эксперимента Хамачийо опубликовал в своем профиле, что позволило собаке стать настоящей звездой в сети.

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Бразилия кот котенок

Источник: Сегодня

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