В Бразилии большими темпами растет число зараженных коронавирусом: названа цифра

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 21 432 до 1 106 470. Об этом сообщают данные официальной статистики.

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Более половины инфицированных — 571 649 — уже выздоровели. За минувшие сутки зарегистрированы 654 летальных исхода, их общее число выросло до 51 271.

Ранее страна поставила антирекорд – 1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, одновременно установив антирекорд по числу выявленных случаев за сутки — 54 771.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица — крупнейший мегаполис Бразилии. В регионе насчитываются 221 973 заразившихся и 12 634 умерших.

Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (97 572 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 8 933 человека.

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Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара. Положительный результат теста оказался у 94 158 жителей региона, из которых умерли 5 604 человека.

Ранее Бразилия поднялась на второе место в мире по смертности от коронавируса.

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