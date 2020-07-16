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В Бразилии число заражение коронавирусом перевалило за десятки тысяч в сутки

16 июля, 02:35

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

За минувшие сутки зафиксированы 1 233 летальных исходов от заболеваний, вызванных коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 39 924, их общее число составило 1 966 748. Об этом сообщает Минздрав южноамериканской страны, – пишет ТАСС.

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За минувшие сутки зафиксированы 1 233 летальных исходов от заболеваний, вызванных коронавирусом. В общей сложности умерли 75 366 человек, выздоровели свыше 1,2 млн пациентов.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

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Ранее зараженный коронавирусом президент Бразилии рассказал, когда вернется к работе. Президент Бразилии отметил, что у него нет ни одышки, ни потери вкуса. У него выявили заражение COVID-19 после появления признаков респираторного заболевания.

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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