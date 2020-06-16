В Бразилии число заражений коронавирусом за сутки возросло еще на 20 тысяч человек

За все время пандемии коронавируса в стране выздоровели 412 252 пациента

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 888 271, за последние сутки выявлены 20 647 новых случаев. Об этом информирует Минздрав.

Количество летальных исходов в результате заражения коронавирусом увеличилось за последние 24 часа на 627 — до 43 332.

За все время пандемии в Бразилии выздоровели 412 252 пациента. При этом за последние сутки вылечились 23 247 человек.

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Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. Всего в этой столичной агломерации проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитываются 181 460 инфицированных и 10 767 умерших.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

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