Українська
$ 26,84
30,21
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Бразилии число заражений коронавирусом за сутки возросло еще на 20 тысяч человек

16 июня, 03:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

За все время пандемии коронавируса в стране выздоровели 412 252 пациента

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 888 271, за последние сутки выявлены 20 647 новых случаев. Об этом информирует Минздрав.

Количество летальных исходов в результате заражения коронавирусом увеличилось за последние 24 часа на 627 — до 43 332.

За все время пандемии в Бразилии выздоровели 412 252 пациента. При этом за последние сутки вылечились 23 247 человек.

Реклама

В тренде
Невзоров о Ефремове: Надо выбирать – трезвенник при галстуке либо великий актер

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. Всего в этой столичной агломерации проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитываются 181 460 инфицированных и 10 767 умерших.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бразилия жертва заражение коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 15 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 15 июняЕвросоюз
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Мужчина тайно заглядывал женщине под юбку и попал на видео
Мужчина тайно заглядывал женщине под юбку и попал на видеоFun
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"Другие страны
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)Транспорт
Завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз
Завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ сделали неутешительный прогнозДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять