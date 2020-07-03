В Бразилии число заразившихся коронавирусом приближается к 1,5 млн человек

Это второй по величине показатель после зафиксированного 19 июня

Количество случаев коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 48 105, до 1 496 858. Об этом сообщают опубликованные данные Минздрава страны.

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Это второй по величине показатель после зафиксированного 19 июня, когда был выявлен 54 771 случай заражения. Как следует из последней сводки, за минувшие сутки зафиксировано 1 252 смерти от последствий инфекции. В общей сложности умерли 61 594 человека, выздоровели свыше 852 тыс.

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. В нем насчитывается почти 520 тыс. инфицированных и 28 470 умерших. Вторым по количеству подтвержденных случаев коронавируса продолжает оставаться северо-восток страны. В девяти штатах этого региона выявлено более 511 тыс. случаев заражений и 19 978 умерших.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны (275,8 тыс. инфицированных). Там от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 764 пациента. В центральных и западных штатах, где массовое распространение инфекции началось позже, число заразившихся увеличилось до 105 тыс., умер 1 941 человек. Меньше всего инфицированных отмечено на юге (около 84 тыс.), там умер 1 731 пациент с коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что в Бразилии коронавирус унес жизни более 60 тысяч человек.

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Ранеев Бразилии за сутки выявили рекордное количество зараженных коронавирусом.

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