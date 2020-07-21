В Бразилии число жертв коронавируса перевалило за 80 тысяч человек

Число жертв коронавируса в Бразилии, где зараженный президент рассказал, когда вернется к работе, за минувшие сутки увеличилось на 632 до 80 120. Об этом сообщают данные официальной статистики, – информирует Минздрав страны.

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За минувшие сутки число новых подтвержденных диагнозов увеличилось на 20 257. Общее число заразившихся выросло до 2 118 646, из них выздоровели 1 409 202 человека. На 100 тыс. населения страны приходится 1 008 инфицированных и 38 летальных исходов заболевания.

По итогам предыдущей недели Минздрав впервые зафиксировал снижение числа новых инфицированных с начала эпидемии. Среднее количество смертей от последствий заражения коронавирусом продолжало оставаться стабильно высоким на протяжении пяти недель, превышая отметку в 1 тыс. человек в день.

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Напомним, что Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. По оценкам местного минздрава, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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