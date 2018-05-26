В Бразилии дальнобойщики заблокировали 596 участков дорог

Сегодня, 22:19

Забастовка дальнобойщиков началась в понедельник после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо

Иллюстрация: pixabay.com
Иллюстрация: pixabay.com

Бразильские дальнобойщики, которые добиваются от властей снижения тарифов на дизельное топливо, продолжают блокировать не менее 596 участков дорог по всей стране. Такие данные приводятся в распространенном в субботу заявлении Федеральной дорожной полиции республики, – передает ТАСС.

При этом в правоохранительных органах отметили, что дорожное движение лишь частично затруднено, но не прервано. "Федеральная дорожная полиция сообщает, что в отчете на 11:30 (17:30) 26 мая 2018 года зафиксировано 596 точек, в которых блокируются дороги, преимущественно частично и без ущерба для дорожного движения", – отмечено в сообщении.

Забастовка дальнобойщиков началась в понедельник после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо. В акциях по всей стране приняли участие более миллиона человек, которые заблокировали около тысячи участков дорог. Протесты привели к дефициту базовых товаров: во многих городах Бразилии наблюдается нехватка бензина, дизельного топлива и некоторых продуктов питания. Мэрия города Сан-Паулу и власти штата Пернамбуку даже объявили режим ЧП в связи со сложившейся ситуацией.

Президент Бразилии Мишел Темер принял решение направить силы правопорядка и ВС для разгона участников акции. По его словам, большинство бастующих приняли условия соглашения, достигнутого в четверг между профсоюзами и правительством. Однако, как утверждал глава государства, "радикально настроенное меньшинство" мешает им разблокировать автомагистрали. В ночь на субботу Федеральный верховный суд Бразилии признал забастовку незаконной и санкционировал применение силы в отношении протестующих.

После того, как глава государства объявил о силовом разгоне участников забастовки, акции протеста пошли на спад. Военнослужащие смогли разблокировать подъезды к нефтеперерабатывающим заводам и обеспечить снабжение топливом ряда жизненно важных объектов. Однако во многих городах Бразилии ситуация со снабжением остается сложной. В частности, в магазинах и на рынках Рио-де-Жанейро в субботу наблюдалась нехватка базовых продуктов питания, а цены на товары, которые имелись в наличии, увеличились в несколько раз.

Напомним, в апреле около 30% рейсов французской авиакомпании Air France 7 апреля были отменены из-за забастовок сотрудников, которые требуют повышения зарплат. 

Также мы писали, что в Италии в результате забастовки работников государственного авиадиспетчера ENAV по всей стране был отменен 721 авиарейс.

Кроме того, Польшу охватили многотысячные протесты людей в черном.
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