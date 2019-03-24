В Бразилии готовятся к прорыву второй плотины

Уровень угрозы подняли до максимума

Фото: AFP

В Бразилии готовятся к прорыву второй плотины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0b9/d61/5c60b9d61a87a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0b9/d61/5c60b9d61a87a.jpg 2019-03-24T01:45:00+02:00 Другие страны Уровень угрозы подняли до максимума

В Бразилии на одной из плотин горнодобывающей компании Vale объявили высший уровень тревоги, она может прорваться в любой момент.

Уточняется, что уровень угрозы подняли до максимума, были активированы сирены.



Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. По последним данным, в результате инцидента погибли 165 человек. Еще 160 считаются пропавшими без вести.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Компания Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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