В Бразилии из тюрьмы сбежали около сотни заключенных

Сегодня, 02:39

Полиция разыскала и задержала 41 беглеца

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facebook.com/plantaopolicialpb

В понедельник, 10 сентября, не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба, сообщает местное издание Еstadao.

По данным местных властей, для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла охрану. Один охранник получил ранение, его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция разыскала и задержала 41 беглеца. Поиски остальных продолжаются.

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Власти опубликовали фотографии всех разыскиваемых и начали расследование обстоятельств массового побега.

Напомним, 23 июля в Житомирской области из колонии сбежал мужчина, осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений.

А перед этим из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Для этого они проломили стену овощехранилища. Двое из них осуждены за кражи, а еще один – за изнасилование.

Позже двоих преступников  задержали, когда один из них прятался за надгробиями еврейского кладбища, а другого в темноте помог найти тепловизор.
Бразилия, тюрьма, побег, заключенный

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