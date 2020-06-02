В Бразилии из-за последствий коронавируса умерло почти 30 тысяч человек

Причины еще 4,4 тыс. смертей, которые, предположительно, также могут быть связаны с инфекцией, выясняются

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, в Бразилии приблизилось к 30 тыс. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

За минувшие сутки зарегистрировано 623 смерти вследствие инфицирования, их общее число выросло до 29 937. Причины еще 4,4 тыс. смертей, которые, предположительно, также могут быть связаны с инфекцией, выясняются. С момента публикации Минздравом днем ранее предыдущей сводки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 12 247, до 526 447. Свыше 211 тыс. пациентов выздоровели, указывают в ведомстве.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 111 тыс. инфицированных и более 7,6 тыс. умерших.

Реклама В тренде Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов из-за коронавирусной инфекции южноамериканская республика находится на четвертой строчке в мире после США, Великобритании и Италии.

Ранее сообщалось, что Бразилия обогнала РФ по числу больных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама