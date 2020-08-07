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В Бразилии количесто зараженных коронавирусом перевалило за 50 тысяч в сутки

7 августа, 04:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Около 70% общего числа инфицированных уже выздоровели

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 53 139, до 2 912 212. Об этом информирует местный Минздрав, – пишет ТАСС.

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Около 70% общего числа инфицированных (2 047 660) уже выздоровели, еще 766 059 человек являются активными носителями вируса. Количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, увеличилось на 1 237, до 98 493. На 100 тыс. населения приходятся 1 385 заразившихся и 47 смертей.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.

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Ранее сообщалось, что в Бразилии впервые за месяц уменьшилось число зараженных коронавирусом в сутки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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