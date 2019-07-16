В Бразилии компания Vale выплатит компенсацию семьям жертв прорыва дамбы

Каждому из супругов, детей и родителей служащих Vale, ставших жертвами трагедии, будет выплачено по 700 тыс. реалов

Фото: AFP

Бразильская горнодобывающая компания Vale и генпрокуратура страны пришли к соглашению о размере компенсации членам семей сотрудников предприятия, погибших в результате прорыва дамбы в Брумадинью (юго-восточный штат Минас-Жерайс – ред) в конце января. Об этом сообщил телеканал Globo.

Каждому из супругов, детей и родителей служащих Vale, ставших жертвами трагедии, будет выплачено по 700 тыс. реалов (более 185 тыс. долларов), из которых 500 тыс. — возмещение материального ущерба и 200 тыс. — морального вреда. Родные братья и сестры могут рассчитывать на компенсацию морального ущерба в размере 150 тыс. реалов.

Помимо этого, находившиеся на иждивении жертв члены их семей будут получать ежемесячное денежное содержание до достижения ими возраста 75 лет, совокупный объем которого не может быть меньше 800 тыс. реалов (свыше 200 тыс. долларов), даже если эта сумма будет превышать совокупный доход погибшего за такой срок. Кроме того, компания обеспечит им необходимую медицинскую, в том числе психологическую и психиатрическую помощь до момента полного выздоровления.

Напомним, что 9 июля суд штата Минас-Жерайс обязал Vale компенсировать весь ущерб от прорыва дамбы в Брумадинью. По мнению судьи, он "не ограничивается человеческими жертвами", но также "касается окружающей среды и последствий для экономической деятельности в пострадавших регионах".

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Компания Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Бразилии компания Vale выплатит компенсацию семьям жертв прорыва дамбы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"