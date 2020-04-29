В Бразилии коронавирус унес почти 500 жизней за сутки

В Бразилии, где из-за коронавируса произошел политический скандал, более 5 тысяч человек умерли от новой пневмонии, из них 474 смерти зарегистрированы за последние сутки. Об этом сообщил Минздрав южноамериканской республики.

Общее число инфицированных увеличилось до 71 886, на 5 385 больше, чем днем ранее.

Как уточняет ведомство, при этом в стране на протяжении 7 недель отмечается резкий рост числа госпитализированных с тяжелым острым респираторным синдромом по сравнению с прошлым годом. Если в 2019 в конце апреля было около 1,5 тыс. госпитализаций, то сейчас эта цифра выше втрое, а четыре недели назад этот показатель был в 10 раз выше значений прошлого года.

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Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается более 24 тыс. инфицированных и свыше 2 тыс. умерших вследствие коронавируса. За ним идет Рио-де-Жанейро, где зарегистрированы более 8,5 тыс. заразившихся и 738 летальных исходов.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается также в северо-восточных штатах Сеара (около 7 тыс. инфицированных и 403 умерших), Пернамбуку (более 5,7 тыс. заразившихся и 508 умерших) и Мараньян (2,5 тыс. инфицированных и 145 умерших), а также в штате Амазонас (свыше 4,3 тыс. инфицированных и 351 умерших) на севере страны.

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Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление динамики заболеваемости, а в сентябре произойдет спад.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 99-летний ветеран войны победил COVID-19.

99-летний ветеран вылечился от COVID-19. Источник: REUTERS

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