В Бразилии коронавирус унес жизни более 60 тысяч человек

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, в Бразилии превысило 60 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Минздрава страны.

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За минувшие сутки зарегистрировано 1 038 смертей от последствий инфекции. Кроме того за последние 24 часа выявлено свыше 46 тыс. новых случаев инфицирования, количество подтвержденных диагнозов выросло до 1 448 753. Выздоровели свыше 826 тыс. человек.

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. В нем насчитывается свыше полумиллиона инфицированных и почти 28 тыс. умерших. Вторым по количеству подтвержденных случаев коронавируса продолжает оставаться северо-восток страны. В девяти штатах этого региона выявлено более 497 тыс. случаев заражений и 19,5 тыс. умерших.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны (268,6 тыс. инфицированных). В центральных и западных штатах, где массовое распространение инфекции началось позже, число заразившихся в среду превысило 100 тыс., умерли 1 842 человека. Меньше всего инфицированных отмечено на юге (около 80 тыс.), там умерли 1 646 пациентов с коронавирусом.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.

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Ранеев Бразилии за сутки выявили рекордное количество зараженных коронавирусом.

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