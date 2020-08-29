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В Бразилии коронавирус унес жизни почти 120 тысяч человек

29 августа, 02:55

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

За сутки умерло 855 человек

Число летальных исходов пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом, в Бразилии, где на упаковке курятины обнаружили COVID-19, увеличилось за сутки на 855, до 119 504. Об этом информируют данные Минздрава южноамериканской республики, – пишет ТАСС.

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Также количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло на 43 412, их общее число составляет 3 804 803, следует из ежедневной сводки. По информации ведомства, более трех четвертей заразившихся (2 976 796) выздоровели, еще 708 503 пациента остаются под наблюдением врачей. На 1 млн населения приходятся 18 105 случаев заражения и 569 смертей из-за последствий инфицирования.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США.

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Ранее сообщалось, что в Бразилии почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом регистрируется второй день подряд.

Ранее сообщалось, что Бразилия снова бьет рекорды: за сутки выявлено более 50 тыс. заражений коронавирусом.

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Бразилия жертвы заражение

Источник: ТАСС

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