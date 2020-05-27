В Бразилии коронавирус забрал более тысячи жизни за сутки

Число умерших в результате заражения коронавирусом в Бразилии, которая обогнала США, за сутки увеличилось на 1 039, а общее количество летальных исходов достигло 24 512. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Причины еще 3 882 смертей, предположительно также связанных с коронавирусом, выясняются. По данным ведомства, всего в стране выявлено 391 222 случая инфицирования, из которых 16 324 с момента публикации предыдущей сводки днем ранее. Почти 158,6 тыс. пациентов выздоровели.

Очагом распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 86 тысяч инфицированных и более 6,4 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стал Рио-де-Жанейро (свыше 40 тыс.), затем следует северо-восточная Сеара (более 37 тыс.). В этих штатах жертвами пандемии стали 4 361 и 2 603 человека соответственно.

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Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля — на следующий день после окончания традиционного карнавала — занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США. Бразилия даже обогнала РФ по числу больных COVID-19.

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