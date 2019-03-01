В Бразилии начинается самый известный во всем мире карнавал

Действо продлится целую неделю

В Бразилии начинается самый известный во всем мире карнавал 2019-03-01T22:04:00+02:00 Другие страны Действо продлится целую неделю

Бразилия гуляет. Через несколько часов там начинается самый известный во всем мире карнавал.

Действо продлится целую неделю. Гости праздника – готовят кошельки: в среднем каждый участник тратит 170 долларов. Чаще всего – на еду, алкоголь и билеты.

А бразильские власти потирают руки: в прошлом году праздник принес в бюджет страны 3,5 миллиарда долларов. Карнавал продлится до 6 марта.

Напомним, на открытие Венецианского карнавала в город съехались до трех миллионов туристов со всего мира. Многие из них прихватили с собой не только сами маски, но и карнавальные костюмы. Чтобы успеть занять лучшие места на пирсах, зрители приезжают за несколько часов до начала.

Ранее на карнавале в Ницце мировых лидеров представили в образах злых клоунов. В насмешливых образах здесь уже представили фигуры Дональда Трампа, Ким Чен Ына, Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина.

Мы также писали о традиционном буковинском карнавале Маланки, который проходил в горном поселке Красноильске в Черновицкой области.

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