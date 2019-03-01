В Бразилии начинается самый известный во всем мире карнавал
Действо продлится целую неделю
Бразилия гуляет. Через несколько часов там начинается самый известный во всем мире карнавал.
Действо продлится целую неделю. Гости праздника – готовят кошельки: в среднем каждый участник тратит 170 долларов. Чаще всего – на еду, алкоголь и билеты.
А бразильские власти потирают руки: в прошлом году праздник принес в бюджет страны 3,5 миллиарда долларов. Карнавал продлится до 6 марта.
Напомним, на открытие Венецианского карнавала в город съехались до трех миллионов туристов со всего мира. Многие из них прихватили с собой не только сами маски, но и карнавальные костюмы. Чтобы успеть занять лучшие места на пирсах, зрители приезжают за несколько часов до начала.
Ранее на карнавале в Ницце мировых лидеров представили в образах злых клоунов. В насмешливых образах здесь уже представили фигуры Дональда Трампа, Ким Чен Ына, Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина.
Мы также писали о традиционном буковинском карнавале Маланки, который проходил в горном поселке Красноильске в Черновицкой области.
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