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В Бразилии наркобарон-неудачник переоделся женщиной в тюрьме

Сегодня, 05:08

Главарь наркокартеля Клаувино да Сильва придумал весьма оригинальный план побега из-за решетки

В Бразилии наркобарон-неудачник переоделся женщиной в тюрьме Другие страны Главарь наркокартеля Клаувино да Сильва придумал весьма оригинальный план побега из-за решетки

Спустя неделю после бунта в тюрьме бразильского города Альтамира, из-за решетки в Рио-де-Жанейро едва не сбежал главарь местного наркокартеля Клаувино да Сильва.

Топ-преступник рассчитывал выбраться на свободу, переодевшись в женщину. При этом он не только надел узкие джинсы и розовую футболку, но для полноты образа натянул на голову силиконовую маску и парик.

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Несмотря на тщательную проработку плана, осуществиться ему помешали эмоции: мужчина вел себя слишком нервно, что и насторожило полицейских.

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Фото: kremlin.ru

Как выяснили правоохранители, вещи бразильскому наркобарону оставила его дочь, которая навещала его накануне.

Напомним, что в сентябре не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба. Для организации побега они взорвали ворота тюрьмы и обстреляли охрану. Вскоре после случившегося правоохранительные органы задержали и вернули в места отбывания наказания десятки беглецов.

Кроме того, мы также писали, что в мае в четырех бразильских тюрьмах произошла вспышка насилия, в результате которой погибли более четырех десятков заключенных.

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Бразилия тюрьма побег наркобарон маска наркокартель

Источник: Сегодня

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