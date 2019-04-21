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В Бразилии нашли тело последней жертвы обрушения жилых домов

Сегодня, 16:35

Спасатели не исключают, что там могут быть и другие погибшие, о которых до сих пор не известно

Фото: AFP

Спасатели Бразилии завершили поиск пропавших в результате обрушения двух незаконно построенных жилых зданий в Рио-де-Жанейро12 апреля. Тело последней, 23-й жертвы нашли в воскресенье утром, сообщил телеканал "Глобу".

Вместе с тем, спасатели не исключают вероятности обнаружения других погибших, о которых до сих пор было не известно. Спецслужбы продолжают разбор завалов.

Троих подозреваемых в причастности к незаконному возведению жилых построек объявили в розыск. Им заочно предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Следователи считают, что они могут находиться в бегах за пределами штата.

Причины трагедии пока не установлены. По решению префектуры, не менее трех строений по близости, также признанных незаконными, снесут после окончания работ спасательных служб.

Ранее мы сообщали о 22 жертвах обрушения. В спасательной операции принимали участие более 100 пожарных, 30 военных инженеров и собаки-спасатели.


Напомним, что в результате ливней, которые ранее обрушились на бразильский Рио-де-Жанейро, не менее трех человек погибли и еще один был объявлен пропавшим. Стихия обрушилась на город накануне вечером, практически парализовав дорожное движение. Люди, застигнутые врасплох, перемещались по улицам по колено, а местами по пояс в воде.


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Тег Бразилия, жертвы, Рио-де-Жанейро, обрушение, погибшие, жилой дом

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