В Бразилии новый антирекорд коронавируса: более миллиона зараженных

Количество смертей в результате заражения коронавирусом увеличилось на 1 206, до 48 954

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн.

Реклама

За минувшие сутки зарегистрирован 54 771 новый случай инфицирования, что значительно превышает предыдущий антирекорд 16 июня, когда за сутки было выявлено 34 918 заразившихся. Их общее число выросло до 1 032 913.

Количество смертей в результате заражения увеличилось на 1 206, до 48 954. Также сообщается о 507 200 выздоровевших.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица — крупнейший мегаполис Бразилии. В регионе насчитывается 211 658 инфицированных и 12 232 умерших.

В тренде В соседней с Украиной стране объявили вторую волну эпидемии коронавируса

Также высокие показатели статистики заражений и смертей по-прежнему отмечаются на севере страны, несмотря на общее замедление динамики инфицирования коронавирусом в регионе с 10 июня.

Реклама

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама