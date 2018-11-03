В Бразилии посетитель бара из-за смартфона не заметил ограбления

Когда вооруженный преступник вошел в заведение, один из посетителей даже не отреагировал на это

В одном из баров Бразилии мужчина так увлекся перепиской в смартфоне, что не заметил ограбления. Когда вооруженный преступник вошел в заведение, один из посетителей – на видео он в синей футболке – даже не отреагировал на это. Остальные попадали на пол. Только когда грабитель ушел, человек со смартфоном заметил происходящее. Как рассказал позже, понять, что происходит, помешала слишком громкая музыка в баре.

Ранее сообщалось, что жительница Доминиканской Республики Йоэльми Эрнандес погибла от удара током после того, как прикоснулась к смартфону. Об этом сообщает The Sun.

Как пишет издание, Эрнандес погибла сразу после того, как взяла телефон в руки. Мать пострадавшей, на глазах у которой произошла трагедия, вызвала врачей, однако медики не смогли реанимировать девушку.

По словам родственников погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, от чего пластиковый корпус устройства расплавился, и Эрнандес получила удар электрическим током.

Также мы писали о том, что в Индии девушка погибла из-за взрыва телефона во время разговора.