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В Бразилии произошел частичный прорыв дамбы

12 июля, 00:29

В связи с инцидентом мэрия организовала пункты временного пребывания в пяти школах

Фото: Wikipedia

Дамба на реке Риу-ди-Пейши в штате Баия на северо-востоке Бразилии частично прорвана из-за обильных осадков, выпавших в регионе за последние дни. В зоне потенциального подтопления проживают около 300 человек, сообщил телеканал Globo со ссылкой на сообщения местной администрации.

В связи с инцидентом мэрия города Коронел-Жуан-Са организовала пункты временного пребывания в пяти школах. Спасатели и военная полиция штата проводят эвакуацию населения. В связи с паводком частично нарушено дорожное сообщение между населенными пунктами, что осложняет работу спасательных служб.

то совершенно нетипичная ситуация. Подобного у нас ранее не случалось, и мы не имеем представления о масштабе возможных последствий. Прошу всех, кто проживает в зоне риска, покинуть свои дома", — написал префект Карлус Собрал в Facebook.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Компания Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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Тег Бразилия, дамба, прорыв

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ТАСС

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