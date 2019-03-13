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В Бразилии расстреляли школу: есть жертвы

Сегодня, 16:18

Двое подростков, предположительно учеников, открыли внутри учебного заведения огонь по другим учащимся в Сан-Паулу

Фото: AFP
В Бразилии расстреляли школу: есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/911/114/5c89111144ad2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/911/114/5c89111144ad2.jpg Другие страны Двое подростков, предположительно учеников, открыли внутри учебного заведения огонь по другим учащимся в Сан-Паулу

Правоохранительные органы Бразилии обследуют место стрельбы в школе города Сан-Паулу.

Инцидент произошел 13 марта, пишет Globo. По данным журналистов двое подростков, предположительно учеников, открыли внутри учебного заведения огонь по другим учащимся, послу чего покончили жизнь самоубийством на месте инцидента.

На данный момент известно о восьми погибших в результате случившегося, среди которых не менее пяти детей.

На данный момент здание школы оцеплено, над ним кружит вертолет. На место происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

Напомним о расстреле семиклассников в школе российского Шадринска, который устроила ученица Аня. Ученица таким образом отомстила обидчикам за издевки над ее внешностью.

Мы также писали, что в прошлом месяце в пригороде американского Альбукерке, штат Нью-Мексико, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. Злоумышленник был задержан.

Кроме того, сообщалось об инциденте в Нижнем Новгороде, где неизвестные открыли огонь из проезжавшей мимо машины по прохожим возле одной из школ. Впоследствии автомобиль, из которого стреляли удалось остановить, а у водителя изъяли травматический пистолет и доставили в ОВД.

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Тег Бразилия, школа, ученики, стрельба, расстрел

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Источник:

ТАСС

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