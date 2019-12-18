Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

В Бразилии Санта-Клаус устроил детям необычное представление

18 декабря, 12:03

Серфингист показал детям шоу на волнах бразильского пляжа

В Бразилии детей с Рождеством поздравил Санта-Клаус, который любит кататься на доске для серфинга, несмотря на то, что привычный образ – ожидание малышей возле камина и елки.

"В это время года – море эмоций: одеваешь костюм, катаешься на волнах… И видишь, как удивленные дети становятся счастливы!" – признался Карлос Байя.

Свои желания Санта-Клаусу озвучивают не только дети. Местные серфингисты в шутку просят о больших волнах. А этот Санта сможет их понять, как никто другой.

Напомним, ранее шестилетний сын герцогов Кембриджских написал письмо, в котором выразил свои пожелания касательно подарка. Оказывается, что правнук королевы Елизаветы II является поклонником футбола и рисования, поэтому попросил в подарок что-то связанное с этими увлечениями.

"Он отлично рисует. Думаю, мы подарим ему что-то для рисования. Или для футбола, он его тоже очень любит", – рассказал его 37-летний отец, принц Уильям.

Стоит отметить, что любовь к этому виду спорта принц Джордж унаследовал от отца.

Ранее Кейт Миддлтон поделилась трогательными моментами материнства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Бразилия Рождество дети пляж серфинг

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео
Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видеоFun
Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих
Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающихTravel
Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка
Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленкаFun
Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото
Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фотоFun
Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фото
Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фотоFun
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароход
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароходДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...