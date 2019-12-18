В Бразилии Санта-Клаус устроил детям необычное представление

В Бразилии детей с Рождеством поздравил Санта-Клаус, который любит кататься на доске для серфинга, несмотря на то, что привычный образ – ожидание малышей возле камина и елки.

"В это время года – море эмоций: одеваешь костюм, катаешься на волнах… И видишь, как удивленные дети становятся счастливы!" – признался Карлос Байя.

Свои желания Санта-Клаусу озвучивают не только дети. Местные серфингисты в шутку просят о больших волнах. А этот Санта сможет их понять, как никто другой.

Напомним, ранее шестилетний сын герцогов Кембриджских написал письмо, в котором выразил свои пожелания касательно подарка. Оказывается, что правнук королевы Елизаветы II является поклонником футбола и рисования, поэтому попросил в подарок что-то связанное с этими увлечениями.

"Он отлично рисует. Думаю, мы подарим ему что-то для рисования. Или для футбола, он его тоже очень любит", – рассказал его 37-летний отец, принц Уильям.

Стоит отметить, что любовь к этому виду спорта принц Джордж унаследовал от отца.

Ранее Кейт Миддлтон поделилась трогательными моментами материнства.

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