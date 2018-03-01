В Бразилии спасли собаку от огромной анаконды

В Бразильской деревне спасли собаку, которую хотела утащить под воду крупная анаконда.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хозяин заметил исчезновение пса, он повсюду искал питомца, и увидел в реке молодую анаконду, которая душила вырывающуюся собаку.

Мужчина схватил змею за хвост, и двумя друзьями вытянул ее из воды. Он попытался освободить собаку, но змея продолжала крепко держать животное зубами за шею.

Люди взяли палки и несколько раз ударили анаконду. Тогда она ослабила хватку и собака смогла вырваться. После этого она отбежала в сторону и стала лаять на змею.

Напомним, катающегося на гигантском питоне мальчика сняли на видео. Семья ребенка на протяжении четырех лет держит змею в качестве домашнего животного. В день, когда было снято видео, в Тханьхоа шел дождь: вода затопила двор, куда питона пустили "поиграть и расслабиться".

Кроме этого, мы писали, что в таиландском городе Краби сняли на видео схватку пятиметровой королевской кобры и полутораметрового питона. По свидетельствам очевидцев, поединок продолжался около трех часов. В итоге кобре удалось укусить противника, и питон погиб.