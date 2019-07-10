В Бразилии суд обязал компанию компенсировать ущерб от прорыва дамбы и гибели людей

Суд отказался разморозить активы компании на 2,8 млрд долларов

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Суд бразильского штата Минас-Жерайс обязал компанию Vale компенсировать последствия прорыва дамбы, в результате которого погибли более 200 человек.

Согласно постановлению, компания "должна компенсировать весь ущерб, вызванный трагедией". "Суд не определил сумму, которую должна выплатить компания, поскольку, по его мнению, последствия этой трагедии нельзя измерить только научно-техническими критериями", — отмечается в сообщении.

Как считает судья, нанесенный прорывом дамбы ущерб "не ограничивается вызванными им смертями", он также "касается окружающей среды и экономической деятельности в пострадавших регионах".

Кроме того, суд отказался разморозить активы компании на 11 млрд реалов (2,8 млрд долларов – ред).

Напомним, что 25 января произошел прорыв принадлежащей Vale дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и дома жителей. В результате погибли более 240 человек, еще более 20 продолжают числиться пропавшими без вести. Руководство Vale объявило о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Компания Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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