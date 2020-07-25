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В Бразилии третьи сутки подряд фиксируют резкий рост числа заразившихся коронавирусом

25 июля, 02:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Страна вышла на плато по числу смертельных исходов

Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 55 891, до 2 343 366. Об этом сообщил Минздрав южноамериканской республики, – пишет ТАСС.

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Этот показатель третий день подряд растет значительно более высокими темпами, нежели в предыдущие четыре недели. В среду были зарегистрированы рекордные 67 860 новых случаев, в четверг еще около 60 тыс., тогда как ранее на протяжении месяца количество выявленных случаев в будние дни колебалось в районе от 40 тыс. до 50 тыс. положительных результатов диагностики в день.

Число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 156, до 85 238. Выздоровели 1 592 281 пациентов, 655 847 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 115 инфицированных и 40 летальных исходов. Эти показатели в последние дни также стабильно растут.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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