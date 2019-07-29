В Бразилии во время тюремного бунта погибли более полусотни человек

В Бразилии во время бунта в одной из тюрем погибли по меньшей мере 52 человека.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников.
BBC пишет, что беспорядки произошли в тюрьме города Алтамира в штате Пара.
По имеющейся информации, в тюрьме вспыхнули столкновения между враждующими бандами. Беспорядки длились больше пяти часов.
В сообщении говорится, что 16 погибших были обезглавлены. Заключенные подожгли часть тюрьмы, что привело к другим смертям.
Два сотрудника администрации тюрьмы, которых взяли в заложники, были освобождены.
Ранее сообщалось, что в Гватемале в тюрьме произошел бунт. Там погибли семь человек, еще 20 ранены. Арестанты устроили массовую драку, отобрали у охраны оружие и взяли часть тюрьмы под собственный контроль.
В тюрьму отправили полторы тысячи солдат и полицейских. Они разоружили преступников и подавили бунт. По официальной информации, в тюрьме Павон, расположенной в 16 километрах от столицы Гватемалы, содержат более 4 тысяч заключенных.
Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе группа заключенных устроила бунт и захватила здание в тюрьме Боливарианской службы разведки (Sebin).
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