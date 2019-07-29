/ Фото: AFP

В Бразилии во время тюремного бунта погибли более полусотни человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E 2019-07-29T21:26:00+03:00 Другие страны 16 погибших были обезглавлены

В Бразилии во время бунта в одной из тюрем погибли по меньшей мере 52 человека.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников.

BBC пишет, что беспорядки произошли в тюрьме города Алтамира в штате Пара.

По имеющейся информации, в тюрьме вспыхнули столкновения между враждующими бандами. Беспорядки длились больше пяти часов.

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В сообщении говорится, что 16 погибших были обезглавлены. Заключенные подожгли часть тюрьмы, что привело к другим смертям.

Два сотрудника администрации тюрьмы, которых взяли в заложники, были освобождены.

Ранее сообщалось, что в Гватемале в тюрьме произошел бунт. Там погибли семь человек, еще 20 ранены. Арестанты устроили массовую драку, отобрали у охраны оружие и взяли часть тюрьмы под собственный контроль.

В тюрьму отправили полторы тысячи солдат и полицейских. Они разоружили преступников и подавили бунт. По официальной информации, в тюрьме Павон, расположенной в 16 километрах от столицы Гватемалы, содержат более 4 тысяч заключенных.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе группа заключенных устроила бунт и захватила здание в тюрьме Боливарианской службы разведки (Sebin).

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