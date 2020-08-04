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В Бразилии впервые за месяц уменьшилось число заражение коронавирусом в сутки

4 августа, 05:00

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Около 70% от общего числа заразившихся уже выздоровели

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 16 641, до 2 750 318. Об этом свидетельствуют опубликованные официальные данные Минздрава, – пишет ТАСС.

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Но при этом – это самый низкий показатель суточного прироста числа новых положительных результатов диагностики с 8 июня. Около 70% от общего числа заразившихся (1 912 319) уже выздоровели, еще 743 334 человека являются активными носителями вируса. Количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, увеличилось на 561, до 94 665. На 100 тыс. населения приходятся 1 308 заразившихся и 45 смертей.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.

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Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия рекорд заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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