В Бразилии зафиксировали первую за 23 года смерть от кори

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Управление здравоохранения бразильского штата Сан-Паулу сообщило в среду о первом за 23 года случае летального исхода в результате заболевания корью. В регионе зарегистрировано 98% всех случаев этой болезни в стране с начала года.

Не привитый от заболевания 42-летний мужчина скончался в одной из городских больниц 17 августа. Его лечение осложнялось тем, что у пациента отсутствовала селезенка.

В стране за последние три месяца зарегистрирован 2331 подтвержденный случай кори, что на 38,7% больше, чем неделей ранее. Еще более 10,8 тыс. человек продолжают оставаться под наблюдением медиков с подозрением на корь. Несмотря на это, в ведомстве оценивают общенациональную ситуацию как стабильную, указывая на то, что в прошлом году количество случаев заболевания перевалило за отметку в 10 тыс., в результате чего Панамериканская организация здравоохранения лишила страну статуса государства, свободного от кори.

На прошлой неделе Минздрав рекомендовал дополнительно привить от кори младенцев в возрасте от полугода до года. Данная мера, которая, по оценкам ведомства, должна затронуть около 1,4 млн детей, не отменяет необходимости их вакцинации от этого заболевания в соответствии с национальным календарем. Кроме того, врачи прививают всех, кто контактировал с заболевшими. Как отмечалось ранее, уровень охвата населения вакцинацией против кори в большинстве затронутых регионов составляет менее 80%.

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В Украине корь не отступает: за минувшую неделю заболели еще 203 человека – 138 взрослых и 65 детей.

Согласно информации на сайте Минздрава, с 10 по 16 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (33 взрослых и 6 детей), Киевской (18 взрослых и 4 ребенка), Одесской (7 взрослых и 5 детей), Черновицкой (4 взрослых и 8 детей) и Харьковской (9 взрослых и 2 ребенка) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 по 16 августа 2019) корью заболел 57 301 человек – 27 039 взрослых и 30 262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек.

В течение вспышки, с лета 2017 года, корью болели более 115 тысяч человек, 39 из них умерли.

В Минздраве напомнили, что временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах, а с началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей.

Напомним, что Украина стала лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В Киеве же за первые шесть месяцев 2019 года корью заболели 5000 человек, из которых почти 3000 – взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течения болезни. В этом году от кори умерло двое взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.

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