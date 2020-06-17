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В Бразилии зафиксировано рекордные почти 35 тысяч новых случаев коронавируса в сутки

17 июня, 01:45

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования увеличилось до 923 189

Рекордные 34 918 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Бразилии за сутки. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования увеличилось до 923 189. Число умерших от последствий заражения выросло до 45 241, за минувшие сутки зарегистрировано 1 282 летальных исходов. Также сообщается о 441 729 излечившихся.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. Всего в этой столичной агломерации проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитываются 190 285 инфицированных и 11 132 умерших.

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Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (83 343 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 7 967 человек, третьим — северо-восточный штат Сеара (81 289 инфицированных и 5 070 умерших).

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.

Ранее в Бразилии закрыли доступ к статистике COVID-19.

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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