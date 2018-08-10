В Бразилии заключенные устроили бунт в тюрьме

Тюремный бунт произошел в бразильском штате Сан-Паулу. Заключенные выломали дверь камеры и устроили поджог.

Это произошло, когда на территорию исправительного учреждения прибыли волонтеры. Заключенные взяли в заложники их и еще нескольких правоохранителей. Руководство тюрьмы ведет переговоры с осужденными, но пока – бесполезно. Те – требуют улучшить условия содержания.

В бразильских тюрьмах – находится более 726 000 человек. Тюрьмы – переполнены, поэтому часто условия проживания – нечеловеческие.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле жертвами пожара, который вспыхнул после бунта в тюрьме города Валенсия, стали десятки людей

Так, по данным телеканала CNN, погибли 68 человек. Как стало известно, что среди жертв пожара оказались были и женщины, которые пришли увидеться с мужьями незадолго до начала бунта. Всего в тюремном здании находились более 100 человек.

Ранее мексиканские заключенные устроили бунт и пожар, пытаясь бежать из тюрьмы Топо-Чико, расположенной в городе Монтеррей (штат Нуэво-Леон). Беспорядки сопровождались и столкновениями членов наркокартеля Zetas со своими конкурентами. В результате погибли около 50 человек.