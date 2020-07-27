В Бразилии количество жертв коронавируса перевалило за 85 тысяч человек

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, в Бразилии достигло 87 004, за минувшие сутки зарегистрировано 555 смертей. Об этом свидетельствуют обновленные в воскресенье данные официальной статистики, – пишет ТАСС.

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Выявлено 24 578 новых случаев инфицирования, их общее число увеличилось до 2 419 091. Выздоровели 1 634 274 пациента, еще 697 813 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 151 заразившийся и 41 летальный исход.

На протяжении последних девяти недель показатель заражения находился в районе отметки 1 тыс. человек в день и выше.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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